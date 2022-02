INVITÉE RTL - Théorie du grand remplacement : Pécresse dénonce ceux qui "ont une mémoire de bigorneaux"

"Cette phrase que j'ai prononcée, je l'ai prononcée dix fois." Invitée du Petit-déjeuner présidentiel de RTL ce lundi 14 février, Valérie Pécresse a tenté de clarifier ses propos tenus dimanche durant son grand meeting de campagne au Zénith de Paris. Elle a, entre autres, dénoncé "la mémoire de bigorneaux" des observateurs qui ont vu dans son discours une convocation de la théorie du "grand remplacement".

"Je ne me résigne pas aux théories d'Éric Zemmour et de l'extrême droite", s'est-elle défendue avant d'ajouter que "tout le monde [lui] fait dire le contraire". À la suite de son meeting - critiqué sur la forme mais aussi sur le fond - beaucoup avaient noté l'ambiguïté de sa déclaration sur le "grand déclassement et le grand remplacement".

Loin de se rapprocher de l'extrême droite, la candidate LR pour la présidentielle 2022 "sait qu'une autre voie est possible". Toutefois, Valérie Pécresse considère qu'"il y a aujourd'hui en France des zones de non France" dans lesquelles "on a concentré les difficultés sociales et les populations qui venaient d'arriver".

L'ancienne ministre a alors détaillé son projet de "grande loi migratoire" comportant des "quotas", ne donnant pas de visas aux "pays qui ne reprennent pas leurs clandestins" et n'autorisant "plus de regroupement familiale automatique". "La nationalité française se mérite", a-t-elle conclu.