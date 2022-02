INVITÉE RTL - Théorie du grand remplacement : "Il y a des zones de non-France", assure Pécresse

"Il y a aujourd'hui en France des zones de non-France", a assuré Valérie Pécresse ce lundi 14 février sur RTL lors de son Petit-déjeuner présidentiel. Interrogée sur sa mention de la théorie du "grand remplacement" lors de son grand meeting au Zénith de Paris dimanche, la candidate LR déclare toutefois ne pas "se résigner aux théories d'Éric Zemmour et de l'extrême droite".



Afin d'agir pour ces zones où "l'on a concentré les difficultés sociales et les populations qui venaient d'arriver", l'ancienne ministre a alors proposé une "grande loi migratoire". Valérie Pécresse veut l'instauration de "quotas", du "principe 0 visa pour les pays qui ne reprennent pas leurs clandestins" et "plus de regroupement familial automatique".

"La nationalité française se mérite", a-t-elle déclaré. Mais à ceux qui y ont vu un rapprochement avec le programme d'Éric Zemmour, Valérie Pécresse a répondu qu'ils avaient "une mémoire de bigorneaux" car elle a déjà prononcé "dix fois" cette phrase.