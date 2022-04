INVITÉE RTL - "Macron a cristallisé une colère incroyable, c’est même de la haine" déclare Clémentine Autain

Le candidat de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a obtenu 21,95% de voix au premier tour de l'élection présidentielle 2022. Pour la députée La France Insoumise de la Seine-Saint-Denis Clémentine Autain, Emmanuel Macron "a méprisé les catégories populaires" pendant 5 ans.

Selon la députée, le candidat président est arrivé en tête en "siphonnant la droite". Elle retrace un quinquennat dans lequel "les catégories populaires ont été méprisées". "Emmanuel Macron a pris des mesures concrètes pour les plus riches, contre les plus pauvres", assure Clémentine Autain.

La députée parle "de mesures concrètes prises pour les plus riches et contre les plus pauvres". "Il y a aussi eu des mesures liberticides fortes" ajoute-t-elle au micro de RTL. "Ça fait quand même un cocktail qui suscite de la haine" conclut Clémentine Autain.

"Ce n'est pas de nature à mobiliser un électorat populaire" ajoute-t-elle. "L'attitude d'Emmanuel Macron, son arrogance, son mépris de classe et sa violence sociale, nous met dans une situation de grand danger" détaille Clémentine Autain. Ce dimanche 10 avril, le candidat de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon a rappelé 4 fois qu'il ne fallait "pas donner une seule voix" à Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national.