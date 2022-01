Présidentielle 2022 : qui sont les 467.000 votants de la primaire populaire ?

467.000 votants vont départager 7 candidats de gauche entre jeudi et dimanche, via un vote sur internet. La question sera : "Pour faire gagner l'écologie et la justice sociale à l'élection présidentielle, j'estime que chacune de ces personnalités serait : très bien / bien / assez bien / passable / insuffisante". Il ne s'agira pas de voter pour un nom mais de donner une appréciation à chaque candidat en un seul tour.

Ces 467.000 inscrits pour voter, c'est plus que les 20.000 militants PS qui ont adoubé Anne Hidalgo, plus que les 122.000 écolos qui ont intronisé Yannick Jadot et plus aussi que les 277.000 personnes qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon sur son site de campagne. Mais attention, c'est moins que la seule primaire PS de 2017 : 1,6 million d'électeurs. La primaire populaire en est loin, mais le nombre d'inscrits à cet OPNI, objet politique non identifié, n'est pas anecdotique. "Ça reste une consultation que personne ne pourra nier", souffle un socialiste.

Christiane Taubira parle d'un "mouvement historique, massif", un message aux 3 candidats "malgré eux" : Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo, ils ont réclamé, en vain, que leur nom soit retiré et préviennent : ils ne tiendront pas compte du résultat.

Quel est le profil de ces électeurs ?

Difficile de savoir précisément qui se cache derrière ces électeurs. Il y a des socialistes, c'est sûr, en décembre Anne Hidalgo avait incité les militants à s'inscrire puisqu'elle voulait une primaire, avant de se raviser face au refus de Yannick Jadot. Mais certains voteront bel et bien, l'idée étant qu'Anne Hidalgo n'obtienne pas un résultat ridicule.

Des militants écologistes eux aussi vont participer, mais ils sont "minoritaires" à en croire une dirigeante d'Europe Écologie car Yannick Jadot n'a cessé de tirer à boulets rouges sur cette primaire. Concernant les Insoumis, socialistes et écolos les soupçonnent de s'être inscrits en masse pour faire gagner Jean-Luc Mélenchon.

Les cadres Insoumis eux, assurent que lorsque des militants demandaient s'il fallait s'inscrire, ils répondaient non. Bref, le corps électoral de cette primaire, c'est la grande inconnue.