INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : "Je me définis comme agnostique, humaniste", dit Anne Hidalgo

Invitée exceptionnelle de la matinale de RTL ce lundi matin, Anne Hidalgo, candidate à l'élection présidentielle a réagi aux propos de Fabien Roussel, candidat communiste, qui avait déclaré : "Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage : c'est la gastronomie française". Selon Anne Hidalgo, la France "est un grand pays, un très beau pays. C'est un pays généreux, un pays qui inspire, qui m'a adoptée, à qui je dois tout".

"C'est un pays auquel je crois et je crois à la force des Françaises et des Français, ce peuple libre, ouvert, généreux, qui aujourd'hui doute beaucoup et que j'ai envie d'accompagner", dit-elle. Outre que la gastronomie, "il y a aussi la culture, le théâtre, l'art, le cinéma et avant toute chose les gens, les Françaises et les Français", poursuit la maire de Paris qui se dit "heureuse", de ce qu'elle fait.

"Je suis quelqu'un de serein parce que la vie m'a beaucoup gâtée, je suis née en Espagne, j'ai eu la chance de faire des études. Je suis à l'endroit où je dois être", dit-elle. La candidate à l'élection présidentielle se définit intellectuellement "comme agnostique, mais si j'ai une philosophie elle est humaniste, elle est universaliste, elle est républicaine".