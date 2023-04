INVITÉE RTL - Affaire Quatennens : "La Nupes a mal géré", estime Sandrine Rousseau, qui lance un appel à Jean-Luc Mélenchon

Quatre mois après avoir été condamné pour violences conjugales sur sa compagne, puis écarté de la France insoumise, le député Adrien Quatennens va être réintégré au groupe LFI ce jeudi 13 avril, à la suite du vote du parti.

Invitée de RTL, Sandrine Rousseau estime que l'alliance de la gauche ainsi que le parti de Jean-Luc Mélenchon ont "mal géré" cette affaire. Elle confie ne pas être "complètement à l'aise avec la décision qui a été prise" et estime qu'"Adrien Quatennens aurait dû démissionner". L'écologiste rappelle s'être levée dans l'hémicycle, accompagnée d'autres députés, lors de chaque prise de parole du député du Nord, alors qu'il devait normalement être tenu au silence. "Je ne comprends pas que LFI lui ait seulement imposé qu'il se taise pendant quatre mois et que ça n'a pas été possible de respecter cette simple sanction", fustige-t-elle et estime que la Nupes n'a pas "été à la hauteur".

Afin de rendre compte de l'engagement pour l'égalité femmes hommes de l'union de la gauche, Sandrine Rousseau appelle Jean-Luc Mélenchon à prendre position sur la question. "Il doit redire à quel point la lutte contre les violences conjugales est prioritaire à gauche", affirme-t-elle. La députée de Paris, engagée dans la lutte féministe, rappelle que 200.000 femmes sont victimes de violences conjugales et attend des "mots très forts" du fondateur de la France insoumise envers elles.

"La réintégration d'Adrien Quatennens ne veut pas dire que le combat contre les violences conjugales s'arrête", a tenu à préciser Sandrine Rousseau. "Je vous le dis, je continuerai ce combat", ajoute-t-elle, tout en reconnaissant que "le combat féministe n'est pas un combat simple".



