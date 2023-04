Adrien Quatennens bientôt réintégré chez LFI : un vote dans une atmosphère électrique

Adrien Quatennens bientôt réintégré au sein des Insoumis ? Mardi 11 avril, les membres du groupe LFI à l'Assemblée votent sur le retour du député du Nord. Suspendu du groupe depuis fin 2022, il pourrait faire son retour au sein de LFI à l'occasion de la réunion hebdomadaire des Insoumis.

Sauf surprise, on devrait donc voir Adrien Quatennens siéger au milieu des Insoumis pour la séance des questions au gouvernement, mardi.

En effet, l'issue de ce vote ne fait guère de doute. Il a effectué son "stage de sensibilisation" au sein d'une association féministe. Une condition fixée par ses collègues pour son retour. Une recherche qui n'a pas été simple, puisqu'il n'y avait aucune injonction judiciaire.

Pendant quatre mois, Adrien Quatennens a siégé parmi les députés non inscrits. Ce qui ne l'a pas empêché de prendre la parole dans l'hémicycle, pour la première fois, début février. Son retour avait eu lieu sous les huées des bancs macronistes. Des députés de la Nupes s'étaient aussi levés et étaient sortis de l'hémicycle. L'intervention, qui n'avait pas été annoncée, avait surpris et mis mal à l'aise jusqu'aux Insoumis.

Une affaire qui reste hautement sensible chez LFI et dans la Nupes

Depuis, les choses se sont normalisées. Reste que certains de ses collègues auraient souhaité avoir une discussion politique collective avec Adrien Quatennens, sur son rôle à l'avenir. Ce n'est pas ce qui a été retenu.

Tout ce qui touche au député du Nord reste extrêmement sensible. D'abord, en raison de sa fragilité personnelle mais aussi parce que cette affaire a créé un profond malaise au sein des Insoumis. Elle a mis en lumière des divergences politiques avec Jean-Luc Mélenchon, dont Adrien Quatennens est proche. Sans parler des autres partis de la Nupes qui ne se privent pas de souligner qu'en pareil cas, ils auraient géré les choses différemment.

