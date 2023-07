Élisabeth Borne et Emmanuel Macron à Marcoussis, le 8 septembre 2022

Le remaniement a été acté, ce jeudi 20 juillet. Maintenue à Matignon en début de semaine, Élisabeth Borne avait promis "des ajustements" au sein du gouvernement. "Ce qui marque ce remaniement, c'est la fin de la société civile", estime le politologue Bruno Cautrès, au micro de RTL. Pap Ndiaye et François Braun, tous deux issus de la société civile, n'ont pas été conservés par l'exécutif.

Selon Bruno Cautrès, le nouveau gouvernement est "beaucoup plus politique". "Nous avons des profils beaucoup plus politiques, beaucoup plus macronistes, du pur sucre des macronistes du début", pointe le politologue. Cheffe de file des députés à l'Assemblée nationale, Aurore Bergé a été ministre des Solidarités.

À l'image d'Aurore Bergé, ce nouveau gouvernement est composé de nombreux parlementaires, issus de l'Assemblée nationale. "Il y a cette idée de renouer avec le groupe parlementaire et de faire la promotion de personnalités qui sont directement issues des rangs", explique Bruno Cautrès.

Selon ce dernier, cette stratégie sert à également montrer que la Macronie n'a "pas de problème de banc de touche", une critique souvent adressée au chef de l'État depuis son arrivée au pouvoir. Le président de la République a montré "qu'il y avait, du côté de la Macronie, des ressources humaines et des personnalités nouvelles dont il s'agit aussi de faire un peu la promotion pour assurer, peut-être à terme, la pérennité du projet", remarque Bruno Cautrès. Le chef de l'État va prendre la parole avant le début du conseil des ministres, prévu en fin de matinée.