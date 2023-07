Remaniement : Marlène Schiappa renvoyée du gouvernement emportée par Playboy et le Fonds Marianne

Elle n'aura pas survécu au fiasco du Fonds Marianne. Fragilisée par les conclusions de l'enquête parlementaire sur sa gestion du fonds censé financer des contre-discours à l'islam radical, Marlène Schiappa quitte le gouvernement par la petite porte. La secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire n'est pas reconduite à son poste dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne, confirmant les informations récurrentes qui annonçaient son départ ces derniers temps.

Cette macroniste de la première heure, repérée par le candidat Macron en 2017 alors qu'elle était élue locale au Mans, aura fait couler beaucoup d'encre lors de ses six années au gouvernement, imprimant sa marque à la faveur d'une personnalité hors-cadre, d'un franc-parler assumé et d'une omniprésence médiatique, avec en point d'orgue son shooting controversé pour le magazine Playboy en avril, une initiative alors qualifiée de "pas du tout appropriée" par la Première ministre.

Engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, la Corse de 40 ans aura un temps porté ses combats féministes dans le débat public. Secrétaire d'État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes entre 2017 et 2020, puis en charge de la Citoyenneté, elle a été à l'origine, à l'automne 2019, du "Grenelle" contre les violences conjugales et de la loi contre le harcèlement de rue adoptée en 2019.



Inlassable figure médiatique de défense du gouvernement

Soucieuse de casser les codes de la politique et forte du soutien sans faille du Président, Marlène Schiappa a multiplié les coups médiatiques pour faire avancer son agenda ou défendre l'action gouvernementale, jusque sur les plateaux des émissions de l'animateur star Cyril Hanouna, face à Eric Zemmour chez Valeurs Actuelles ou aux côtés d'influenceuses invitées au ministère de l'Intérieur. Ses initiatives et ses gaffes ont toutefois fini par lasser la majorité et susciter l'embarras du Président, qui l'a longtemps soutenue contre vents et marées.

Fragilisée dans le scandale du "Fonds Marianne", elle a clamé récemment dans les colonnes de Corse-Matin que sa "probité" était "intacte". Auprès de Valeurs Actuelles, elle avait auparavant résumé l'affaire à une cabale politique visant ses "prises de position passées sur la laïcité et l'islamisme".

"Ministre depuis 2017" et "féministe depuis toujours", comme elle se définissait elle-même sur Twitter, Mme Schiappa se revendiquait aussi "romancière" prolifique. L'un de ses derniers ouvrages, paru en 2022, s'intitulait C'est une bonne situation, ça, ministre?