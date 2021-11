C'est officiel depuis mardi 30 novembre à la mi-journée : Éric Zemmour est bel et bien candidat à l'élection présidentielle de 2022. L'homme de 63 ans l'a annoncé dans une vidéo de près de 10 minutes dans laquelle il lit son message, devant un micro.

"Il y a un côté un peu désespérant une fois qu'on achève cette vidéo, réagit Sébastien Chenu sur RTL. On se dit 'il n'y a plus qu'à aller se mettre la corde au cou si on comprend bien'. Or moi si je me suis engagé en politique aux côtés de Marine Le Pen, ce n'est pas pour renoncer, c'est pour redresser le pays, susciter un espoir".

"On n'a pas attendu Éric Zemmour, qui lui à une époque votait Mitterrand quand nous on a mené des combats, même encore ces dernières années, contre ceux qui abiment la France, poursuit le porte-parole du Rassemblement National. Aujourd'hui, c'est salutaire de l'entendre dire que notre pays s'abime et change. Mais une fois qu'on a dépassé les constats, il va falloir qu'on travaille. C'est le champion des constats, pas le champion des solutions".

Qu'il nous donne un coup de main pour battre Emmanuel Macron Sébastien Chenu

"Au lieu d'être candidat, si son adversaire, vraiment, c'est Emmanuel Macron - nous c'est le nôtre -, s'il partage cet objectif et les mêmes constats que nous, alors autant nous donner un coup de main, autant y aller ensemble, appelle l'homme de 48 ans. Il avait construit son discours sur 'Marine Le Pen ne peut pas y arriver'. Et puis en fait on s'aperçoit que c'est Éric Zemmour qui ne peut pas y arriver, qui a du mal, qui a du mal avec les Français".

"Au lieu de s'entêter et de ne pas avoir de valeur ajoutée, qu'il nous donne un coup de main, martèle Sébastien Chenu. Qu'il nous donne un coup de main pour battre Emmanuel Macron, on n'a jamais été aussi proche en réalité de le battre pour faire une autre politique dans le pays. Elle est là la grandeur de quelqu'un qui s'intéresse au sort de la nation".