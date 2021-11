Affaire Hulot : le cofondateur d'EELV soutient Matthieu Orphelin

C'est un soutien bienvenu pour Matthieu Orphelin. Alors que Yannick Jadot, le candidat des écologistes à l'élection présidentielle a décidé, le 27 novembre dernier, de le mettre en "retrait" de la campagne présidentielle en raison de sa proximité avec Nicolas Hulot, le député de Maine-et-Loire vient de recevoir le soutien de Jean-Paul Besset, un des cofondateurs d'Europe Écologie-Les Verts.



Dans un long message transmis aux membres du parti et auquel une journaliste de BFMTV a eu accès, l'ancien député affirme que "ni moi, ni Matthieu Orphelin, ni Pascal Durand, ni personne d'autre de la petite dizaine de personnes de son cercle de confiance n'avons eu connaissance ou avons été les témoins d'agressions sexuelles, violences ou autres", avant d'expliquer "que si tel un comportement avait été constaté, nous aurions immédiatement rompu tout rapport".

Sur RTL ce lundi, Yannick Jadot a déclaré que son ancien porte-parole n'est "évidemment pas responsable des agressions sexuelles de Nicolas Hulot", mais qu'il "ne peut plus être porteur de (sa) parole", avant que toute la lumière soit faite sur les faits reprochés à l'ancien ministre de la Transition écologique.

Sur ce dernier point, Jean-Paul Besset estime "que nous (les proches de Nicolas Hulot, ndlr) refusons le procès en complicité qui ici et là nous est fait, non sans gourmandise ou intox. Nous n'avons jamais protégé un monstre !", conclut-il.