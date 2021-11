INVITÉ RTL - Cannabis : Jadot explique pourquoi et comment il souhaite le légaliser

La mesure a déjà été mise en place dans dans une vingtaine d'États américains, au Canada, et figure parmi les promesses de la nouvelle coalition au pouvoir en Allemagne. Candidat à l'élection présidentielle 2022, Yannick Jadot propose lui aussi de légaliser le cannabis en France.

"C'est un enjeu majeur de santé publique et de sécurité", a estimé l'écologiste. Légaliser peut mettre fin à "l'emprise de mafias dans certains quartiers" en réduisant les trafics estime le candidat. C'est aussi une solution, assure-t-il, pour traiter de façon efficace l'addiction. Il regrette notamment que "de plus en plus de jeunes consomment des produits de qualité médiocre" et souligne que la France, pays "le plus dur du point de vu de la loi, est le pays où les jeunes fument le plus".

Concrètement, Yannick Jadot souhaiterait ouvrir des magazines "sous contrôle d'État" pour vendre du cannabis récréatif. Des structures accompagnées de professionnels de santé pour intervenir au sujet de l'addiction.