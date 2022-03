INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : Sébastien Chenu veut "réserver le RSA aux nationaux"

Le président-candidat Macron souhaite conditionner le RSA à "15 à 20 heures d'activité hebdomadaire". Une proposition qui fait débat et sur laquelle a été interrogé Sébastien Chenu, invité des Auditeurs ont la parole ce lundi 21 mars.



Le porte-parole de Marine Le Pen a d'abord tenu à "se féliciter qu'il y ait ce revenu" mais déplore que "le A de autonomie" ait été oublié. Le député du Nord met en cause "l'Etat défaillant" qui "n'a pas fait en sorte qu'il y ait une formation qualifiante pour ceux qui touchent" cette aide.



Selon Sébastien Chenu, "le RSA a du sens à partir du moment où il y a de l'autre côté la formation qualifiante obligatoire" car "c'est de l'argent public". Par ailleurs, il a estimé qu'il "doit y avoir un avantage à travailler et un inconvénient à refuser une formation."

L'élu souhaite que ce revenu soit "réservé aux nationaux", "que ceux qui sont Français bénéficient de cette prestation sociale qui n'est pas contributive" de manière "privilégiée." Quant aux étrangers, il précise que seuls ceux "qui sont là depuis 5 ans et qui ont travaillé l'équivalent d'un temps plein pendant 5 ans" pourront en bénéficier.