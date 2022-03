95% des Français mettent leur santé en danger parce qu'ils sont sédentaires. Ce chiffre, tiré d'une étude de l'Anses, met en lumière l'absence de prise de conscience de nos compatriotes quant à la catastrophe sanitaire vers laquelle ils s'avancent.

Courir ou marcher, c'est la solution pour préserver son capital santé sur le long terme. L'Anses ne prône pas spécialement le sport, elle parle bien d'activité physique, à savoir quand on marche dans la rue, quand on monte un escalier, quand on va et on vient, bref quand on bouge parce que l'on est en vie. Cela favorise notre métabolisme de base, de brûler des calories sans faire d'effort particulier.

En écho à l'étude de l'Anses, 95% des Français ne bougent pas assez et ne font même pas le minimum. Comme il n'y a pas de fatalité, le docteur Claire Mounier, cardiologue au CHU de Lille, est revenu dans l'Hebdo de Ça Va Beaucoup Mieux ce dimanche 20 mars sur les façons de réapprendre à bouger pour préserver sa santé.