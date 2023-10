INVITÉ RTL - Polémique Benzema : "Si le ministre de l'Intérieur a des éléments, qu'il les communique", demande Xavier Bertrand

Au micro du Grand Jury RTL, Le Figaro, M6, Xavier Bertrand est revenu sur la polémique politique de la semaine. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a accusé Karim Benzema d'être "en lien avec les Frères musulmans", ce que le joueur de football français a fermement démenti.

Interrogé sur la question par Olivier Bost, Xavier Bertrand a répondu : "Si le ministre de l'Intérieur a des éléments, qu'il les communique". "Sincèrement ? Il faut se concentrer sur ce qu'on doit faire pour protéger les Français", balaie-t-il.

À propos de Karim Benzema, il ajoute : "Je ne pense pas avoir lu de tweet condamnant l'attentat qui a causé la mort de ce professeur, monsieur Bernard. (...) C'est son droit, mais j'ai le droit d'attendre de la part d'un certain nombre de grandes voix qui parlent aux jeunes, qu'ils s'expriment sur des sujets aussi essentiels que ça", critique-t-il.

Pour Xavier Bertrand, "ce n'est même plus des sujets de partis politiques", mais "la façon dont on estime que quand notre pays est attaqué, quand les valeurs sont attaquées, est-ce qu'on est clairement de ceux qui refusent l'obscurantisme et qui condamnent le terrorisme islamiste ?"