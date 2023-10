INVITÉ RTL - Benzema "en lien avec les Frères musulmans" ? Son avocat dénonce les accusations "abjectes" de Darmanin

Gérald Darmanin a accusé Karim Benzema d'être "en lien notoire avec les Frères musulmans" sur Cnews, mercredi 18 octobre. Des propos démentis par le footballeur, qui envisage de porter plainte. "C'est absolument faux, il n'a jamais eu le moindre lien avec les Frères musulmans", a lancé sur RTL son avocat, Me Hugues Vigier, ce jeudi.

"Je n'ai qu'une explication, c'est l'opportunisme, l'opportunisme politique. On mérite mieux, les temps sont terribles", a-t-il ajouté. Selon l'avocat, Gérald Darmanin "dit une chose fausse, peut-être est-elle mensongère. Soit c'est une négligence coupable, soit c'est mensonger". Il affirme que Karim Benzema "ne savait même pas exactement" ce qu'est l'organisation des Frères musulmans.

"Le ministre est moins regardant quand on l'invite à la finale de la Coupe du monde. Quand monsieur Macron va en Algérie et qu'on se rapproche de Karim Benzema pour être à ses côtés, on a besoin de lui. Et aujourd'hui, on se sert de ce qu'il représente pour faire passer des messages que je qualifie d'abjects. On se sert de lui, on instrumentalise ses propos et on parle de manière légère pour dire n'importe quoi", ajoute Me Hugues Vigier, confirmant que le footballeur envisage de porter plainte contre le ministre de l'Intérieur : "Il faut prendre le temps de faire les choses et réfléchir. On est sur le terrain de la fausse information et de l'injure publique".

