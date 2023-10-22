Que pense \u00c9douard Philippe de l\u2019emballement politique autour de Karim Benzema ? G\u00e9rald Darmanin se voit en effet reprocher, par la gauche notamment, d'avoir instrumentalis\u00e9 l\u2019ex-star du Real Madrid en l'accusant, sur CNews, d'\u00eatre "en lien notoire avec les Fr\u00e8res musulmans" apr\u00e8s une publication sur X (ex-Twitter) de l\u2019ancien avant-centre des Bleus, adressant "toutes (ses) pri\u00e8res pour les habitants de Gaza". Depuis, l'avocat du footballeur a annonc\u00e9 son intention de d\u00e9poser plainte contre le ministre et d'autres personnalit\u00e9s. Le ministre de l\u2019Int\u00e9rieur a lui affirm\u00e9 qu'il retirerait ses propos si le Ballon d'or fran\u00e7ais "tweetait" pour "pleurer \u00e9galement" l'assassinat du professeur de fran\u00e7ais d'Arras par un jeune radicalis\u00e9. Dans un entretien accord\u00e9 \u00e0 Focus Dimanche sur RTL (diffusion en int\u00e9gralit\u00e9 le dimanche 22 octobre), \u00c9douard Philippe regrette tout d\u2019abord "l'hyper-rapidit\u00e9 avec laquelle les responsables politiques, mais en v\u00e9rit\u00e9 pas seulement les responsables politiques, croient bon de s\u2019exprimer". "On attend du ministre de l\u2019Int\u00e9rieur qu\u2019il garantisse la s\u00e9curit\u00e9" -- \u00c9douard Philippe sur RTL. Puis il poursuit : "La qualit\u00e9 du d\u00e9bat public ne d\u00e9pend pas n\u00e9cessairement de la r\u00e9action que je peux avoir ou non \u00e0 un tweet d\u2019un joueur de football (\u2026) On ne va pas aller mieux si on passe du temps, de l\u2019\u00e9nergie, des m\u00e9dias, \u00e0 faire des pol\u00e9miques sur ce que disent ou pas des joueurs de football, franchement." Qu'a-t-il \u00e0 dire alors \u00e0 G\u00e9rald Darmanin ? "Je vais vous dire ce que je dis \u00e0 G\u00e9rald : on attend du ministre de l\u2019Int\u00e9rieur qu\u2019il pr\u00e9pare le pays et qu\u2019il garantisse la s\u00e9curit\u00e9 dans une soci\u00e9t\u00e9 extr\u00eamement dangereuse et extr\u00eamement tendue, d\u00e9clare l'ancien premier ministre sur RTL. Et c\u2019est un job extr\u00eamement difficile. Et G\u00e9rald le fait bien et j\u2019ai confiance en lui. Et c\u2019est ce \u00e0 quoi doit se consacrer le ministre de l\u2019Int\u00e9rieur.". >> Focus est un podcast d'actualit\u00e9 quotidien. Du lundi au vendredi, la r\u00e9daction de RTL revient sur un fait marquant de l\u2019actualit\u00e9 avec les reporters, les correspondants et les experts de RTL. Et chaque dimanche, \u00e0 14h, dans Focus Dimanche Mohamed Bouhafsi prend le temps de faire un zoom sur les sujets d\u2019actualit\u00e9 de la semaine et donne la parole \u00e0 ceux qui la font.