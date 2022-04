INVITÉ RTL - Marine Le Pen reviendra-t-elle sur l'abolition de la peine de mort si elle est élue ? Jordan Bardella répond

Jordan Bardella, président du Rassemblement national, était l'invité de RTL ce mercredi 13 avril. Il est notamment revenu sur les propositions de sa candidate à l'élection présidentielle Marine Le Pen, et notamment celle du référendum d'initiative populaire ou citoyenne.

Si cette mesure était mise en place, il suffirait de réunir 500.000 signatures pour qu'un sujet, y compris de société, soit soumis à un référendum. Des enjeux, tels que l'abolition de la peine de mort, pourraient alors faire à nouveau l'objet d'un vote.

Pourtant, Jordan Bardella précise qu'à titre personnel, Marine Le Pen ainsi que le Rassemblement National sont "opposés à la peine de mort et favorables à l'instauration de la perpétuité réelle." Le président du RN souhaite mettre fin aux aménagements de peine et aux sorties de prison au bout de 30 ans pour les crimes les plus graves.

Mais même si le Rassemblement National n'y semble pas favorable, la peine de mort pourrait revenir sur le devant de la scène du débat public si Marine Le Pen était élue, en cas de référendum d'initiative citoyenne à ce sujet.