"Nous appliquerons à la lettre le droit d'asile". Jordan Bardella le président par intérim du Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen, est venu sur RTL préciser la vision de sa candidate sur la question de l'immigration. "Si vous venez d'un pays en guerre et que vous répondez aux critères du droit d'asile alors vous serez pris en charge. C'est le cas pour les réfugiés ukrainiens", a-t-il affirmé sur RTL ce 13 avril 2022.



"Si nous avons des réserves sur la politique actuelle en matière d'immigration, nous sommes favorables à ce que des familles ukrainiennes, des femmes et des enfants dont les maris sont restés combattre et qui sont aujourd'hui sous les bombes, soient accueillis temporairement le temps du conflit, dans le respect du droit d'asile et de la Convention de Genève", a-t-il précisé.

"Mais on s'aperçoit aujourd'hui que le droit d'asile a été dévoyé, assure Jordan Bardella. 90% des obligations de quitter le territoire français ne sont pas appliquées. Aujourd'hui, en France, tout le monde rentre mais personne ne sort et aucun Français ne peut douter de la volonté de Marine Le Pen de remettre de l'ordre en matière d'immigration", a-t-il conclu.