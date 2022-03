Morano, Ciotti, Bardella... Zemmour lance un appel aux figures de la droite

Eric Zemmour a mobilisé des dizaines de milliers de partisans, 100.000 d'après lui, ce dimanche 27 mars place du Trocadéro, à Paris, où il a adressé plusieurs clins d'œil à l'électorat des Républicains pour conjurer les sondages mais aussi un appel à certaines figures de la droite.

"Vous comme moi, nous n'en pouvons plus de la division des patriotes en plusieurs camps. Cette division est la cause profonde de nos défaites", a déclaré le candidat Reconquête ! devant ses partisans. "Alors, je le dis aujourd'hui, j'aurais besoin de tout le monde. Avec mon équipe, j'aurais besoin des gaullistes, j'aurais besoin des souverainistes, j'aurais besoin de toutes les familles de la droite et de tous les patriotes".

"J'ai des amis aux Républicains et je les accueillerai. J'ai des amis au Rassemblement national, ils auront toute leur place à mes côtés", poursuit Zemmour. "J'aurais besoin d'Eric Ciotti, j'aurais besoin de François-Xavier Bellamy, de Laurent Wauquiez, j'aurais besoin de Nadine Morano, de Jordan Bardella. C'est l'idée que je me fais de l'union des droites, c'est l'idée que je me fais de la France".