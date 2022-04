INVITÉ RTL - Débat Macron/Le Pen : Aliot a trouvé le président-candidat "très agressif"

"Je l'ai trouvé très agressif, avec des mimiques un peu bizarres. Il était approximatif et un peu fantaisiste sur les chiffres". Invité de RTL ce jeudi 21 avril, Louis Aliot, vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan n'a pas mâché ses mots quant à la prestation d'Emmanuel Macron durant le débat d'entre-deux-tours.

Le soutien de Marine Le Pen souligne, en parallèle que la confrontation a permis la présentation "deux visions de la France, deux manières de voir l'évolution de notre pays dans les cinq années à venir". Dans le même temps, il s'est dit satisfait de la prestation de la candidate du RN, décriée il y a cinq ans.

Le maire de Perpignan pointe également du doigt un comportement approximatif de la part du président-candidat. "Par exemple, les 600 milliards euros de dettes. Il dit à Marine Le Pen : 'non, ce n'est pas vrai'. En cours d'émission, des vérifications ont eu lieu et on s'est aperçu que c'était tout à fait vrai. La dette n'est pas due au Covid", explique-t-il. Ce dernier faisant référence à une publication de la Cour des comptes expliquant que sur cette enveloppe, seuls 165 milliards sont directement liés à la crise sanitaire.

Malgré cette appréciation, Louis Aliot a salué un débat "éclairant", comme l'ex-Premier ministre Édouard Philippe, invité sur RTL, ce jeudi. Néanmoins, le dirigeant du RN a fustigé le manque de propositions de la part d'Emmanuel Macron notamment sur les sujets de ruralités, de pouvoir d'achat, etc. "Je n'ai pas eu l'impression que M. Macron avances des propositions sur ces sujets. Il a beaucoup critiqué, mais on ne l'a pas vraiment entendu sur ses propositions pour l'avenir, sauf la retraite à 65 ans", a-t-il martelé.