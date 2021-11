INVITÉ RTL - Coronavirus : Yannick Jadot demande le retour de la gratuité des tests

"Tout le monde doit pouvoir accéder aux tests." Yannick Jadot, candidat écologiste à la présidentielle 2022, s'est exprimé sur les mesures à prendre pour contrer la 5e vague de Covid-19. Parmi elles, la gratuité des tests pour tous.

Depuis le 15 octobre dernier, les tests de dépistage anti-Covid dits de "confort" ne sont plus gratuits pour les personnes non-vaccinées. "Le prix des tests ne doit pas être un obstacle pour savoir si on est touché, ou non, par le coronavirus", a-t-il ajouté.

Alors que le nouveau variant Omicron inquiète le monde entier, le député européen appelle à "ne pas céder à la panique" à "retrouver de la discipline collective". Il s'en est également pris aux méthodes de communication du gouvernement pour sensibiliser les Français à la vaccination. "Il faut une campagne de com' qui ne soit pas celle de Véran, Castex ou Macron", a-t-il lancé.