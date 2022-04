Présidentielle 2022 : pourquoi parle-t-on de “campagne” électorale ?

Aujourd’hui, on parle campagne… Ça ne vous aura pas échappé, amis des mots, nous avons pris dans les narines voici quelques jours une bonne bouffée de printemps – de quoi tenir jusqu’à ce qu’il s’installe vraiment.

Ni une, ni deux, moi en tout cas j’ai filé prendre l’air là où il y en a, c’est-à-dire à bonne distance de Paris. Me voilà en voiture, en pleine admiration de la campagne qui verdit et bourgeonne à qui mieux mieux, quand soudain, mon autoradio, branché ça va de soi sur RTL, se met à parler de la "campagne électorale"… C’est un des gros sujets du moment, d’accord, n’empêche que rien ne vous frappe ? Dans ma tête, ça a fait tilt : pourquoi parle-t-on de “campagne électorale” ? Quel rapport entre les vertes étendues bucoliques et la communication politique ?

Je suis allée fouiller dans mes grimoires favoris, et figurez-vous que j’ai découvert qu’il y en a un, de rapport : c’est la guerre. Le mot campagne dérive de l’ancien français champagne – qui donc ne veut pas dire “vin blanc à petites bulles pour faire la fête”, à l’origine, mais qui, issu du campus latin, le “champ”, désigne une “vaste étendue de pays plat”. En fait, campagne est surtout synonyme de plaine, à l’origine. C’est pourquoi le mot s’est appliqué à la région de Champagne, qui ensuite a donné son nom à un certain vin festif… Champagne est d’ailleurs aussi à la racine du délicieux champignon, littéralement “produit de la campagne”.

Le rapport, c'est la guerre !

Et le rapport avec la guerre ? C’est le champ… de bataille ! Une jolie plaine, à découvert, c’est le lieu idéal pour aller croiser le fer – ou plus tard échanger quelques balles de mousquet. C’est ainsi que campagne prend, dès le XVIe siècle, le sens de “terrain d’opérations militaires”, et que “se mettre en campagne” devient synonyme de “se mettre sur le pied de guerre”.

Voilà pourquoi on parle à l’époque napoléonienne des “campagnes d’Italie”, qui sont des expéditions militaires. C’est par analogie, nous apprend le Dictionnaire historique de la langue française, que le mot sera, à partir de la fin du XVIIIe siècle, “employé dans divers domaines, au sens de ‘période d’action, de propagande’”, et on parle de campagne publicitaire et de campagne électorale depuis le XXe.

Bref, c’est bien la bataille, plus que la prairie, qui a donné son nom à la campagne électorale… Heureusement ce même campus latin ne nous a pas donné que des mots guerriers. Il nous a fourni le campus universitaire – après un petit voyage par les Etats-Unis, d’ailleurs : le mot est apparu en français pour désigner un site universitaire à la toute fin du XIXe siècle, en copie de l’usage américain. En somme, le champ de blé et le campus universitaire sont frères jumeaux : ils partagent la même origine latine.

Et puis le verbe camper, qui a certes d’abord désigné le fait d’établir des troupes dans un camp, un bivouac, a donné son nom à cette activité de plein air si prisée des Français : le camping. Bon, en vérité, ce sont les Grands-Bretons qui ont inventé le camping, issu de la pratique du scoutisme, c’est pourquoi le mot se termine en ING. Satisfaction quand même : to camp, le verbe anglais qui a donné le camping, avait été emprunté au XVIe siècle au français… camper ! Cocorico.