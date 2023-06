INVITÉ RTL - Annecy : Sébastien Chenu condamne les manifestations d'extrême droite

Ce dimanche 11 juin, un rassemblement a eu lieu à Annecy en hommage aux victimes de l'attaque au couteau, survenue jeudi 8 juin. Des manifestations spontanée d'extrême droite se sont tenues en marge de l'événement. Sébastien Chenu, invité de l'émission Le Grand Jury, condamne fermement ces actions.

"Quand on ne traite pas un problème, il y a toujours des gens excessifs, radicaux et scandaleux, qui tiennent des propos qui ajoutent de l'huile sur le feu", juge Sébastien Chenu. "Il faut bien évidemment condamner cela. Mais traitons les problèmes, cela évitera que des huluberlus viennent défiler avec des pancartes, dont nous condamnons la teneur et les propos."

Le vice-président RN de l'Assemblée nationale, contrairement à Élisabeth Borne, estime qu'il y a des "conséquences politiques à tirer" des récents événements. "En octobre dernier, Marine Le Pen et Jean-Philippe Tanguy (député RN de la Somme), ont saisi le Premier Ministre en lui demandant de dissoudre les groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche. Nous attendons encore la réponse."

Sébastien Chenu se dit conscient du tord que font ces groupuscules "au débat public et à l'apaisement du pays" : "Nous n'avons aucune commisération et aucun attendrissement vis-à-vis de cela."

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info