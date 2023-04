Marine Le Pen a-t-elle gommé l'héritage d'extrême droite de Jean-Marie ?

Marine et Jean-Marie Le Pen le 20 mars 2011

Marine Le Pen est aujourd'hui la deuxième personnalité politique préférée des Français. Candidate à l'élection présidentielle trois fois, son nom de famille fait trembler le paysage politique. En 2022, pendant la campagne présidentielle, Éric Zemmour expliquait que Marine Le Pen ne pourrait pas accéder au pouvoir en raison de son nom de famille.

Quelques semaines avant le premier tour, un auditeur de RTL déclarait à Marine Le Pen que "le problème aujourd'hui, pour la gagne et même pour les signatures de parrainages, c'est vous Mme Le Pen et votre nom". La candidate du Rassemblement national réfutait ces accusations. "J'ai réussi à adjoindre un prénom. Les gens m'appellent Marine dans la rue, tout le monde. Même, parfois, mes adversaires se trompent et m'appellent Marine".

Le Front national est devenu le Rassemblement national. Marine Le Pen a même cédé sa place à la tête du parti à Jordan Bardella. Elle confirme ainsi sa stratégie : vouloir effacer le passé d'extrême-droite légué par son père. Au cœur de cette stratégie de dédiabolisation, il y a l'antisémitisme. Elle s'est fâchée avec son père, qui revenait à chaque fois sur les chambres à gaz qui étaient "un détail de la Seconde Guerre mondiale". C'est à partir de là que s'enclenche l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du parti.

Une stratégie partiellement efficace

Elle montre ainsi qu'elle est différente de son père. Elle a toute une stratégie électorale qui consiste à se mettre en avant, à dire qu'elle est une femme d'État. Pas besoin de dire qu'elle est la fille de Jean-Marie Le Pen. Ça a marché d'une certaine manière, parce que le parti est perçu comme moins extrême à en croire les sondages.

Il subsiste toutefois certaines limites. Quand on pose aux Français une question sur la dangerosité de Marine Le Pen, 54% d'entre eux pensent qu'elle représente toujours un danger pour la démocratie. C'est mieux, mais pas tout à fait réussi.

Dans l'entourage de Marine Le Pen, la normalisation du RN n'est toujours pas actée. Dans leur quotidien de parlementaire, cette normalisation est encore loin, explique Marie Moley, journaliste au service politique de RTL. Quand il y a une motion de censure transpartisane, le RN est exclu. Quand ils déposent des propositions de loi, personne ne les vote. Donc, il y a encore un cordon sanitaire qui tient dans la pratique parlementaire.