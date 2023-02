Soirée "Qu'ils retournent en Afrique" : Gérald Darmanin fait interdire un événement d'extrême droite

Une soirée thématique. À la suite de la publication de son intitulé "Qu'ils retournent en Afrique" - en référence à la phrase prononcée dans l'hémicycle par le député RN Grégoire de Fournas - un événement organisé par le bar La Citadelle, siège de l'extrême droite lilloise, a été interdit par Gérald Darmanin. Une décision rapportée par l'AFP ce jeudi 9 février.

"J'ai demandé ce matin au préfet du Nord d'interdire cette manifestation. C'est ce qui sera fait dans la journée", a ainsi déclaré le ministre de l'Intérieur ce jeudi, lors d'une visite dans le Nord en compagnie de la Première ministre Élisabeth Borne. Le préfet du Nord a quant à lui estimé que la soirée incitait "à la haine raciale". Des personnalités politiques telles que la maire de Lille Martine Aubry, ou le député Nupes David Guiraud, avaient interpellé le ministre après l'annonce de cette soirée sur les réseaux sociaux.

L'établissement lillois qui se présente comme "maison de l'identité" a mis en ligne le programme de ses prochains événements, sur lequel figurait la fameuse soirée prévue pour le vendredi 24 février. L'intitulé était encadré par une image de bateau gonflable et une autre représentant un avion, une référence assumée à l'immigration.

Après avoir prononcé cette phrase à l'Assemblée nationale, Grégoire de Fournas avait été sanctionné d'une exclusion de séance pour 15 jours et de la perte de la moitié de son indemnité parlementaire pendant deux mois, la plus lourde sanction disciplinaire possible.

L'animateur de La Citadelle, Aurélien Verhassel, a fait part à l'AFP de son intention de déposer un référé liberté devant le tribunal administratif de Lille pour maintenir la soirée, qui, selon lui "ne tombe pas sous le coup de la loi".

En 2018, un reportage d'Al Jazeera sur l’extrême droite à Lille dévoilait le profil de trois habitués de La Citadelle. Le trio avait été condamné en décembre 2020 à des peines de trois à huit mois de prison avec sursis, notamment pour l'agression à caractère raciste d'une adolescente désignée comme maghrébine, à la sortie d'un autre bar lillois.

