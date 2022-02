INVITÉ RTL - Affaire Orpea : Jadot souhaite interdire "tout nouvel établissement privé à but lucratif"

"Dans quelle société sommes-nous arrivés pour que nos aînés, qui perdent leurs autonomies, deviennent des spéculations." Le candidat écologiste répond à l'actualité avec émotion au micro de RTL ce mercredi 2 février.

Après la sortie des Fossoyeurs, l'enquête signée Victor Castanet, les dirigeants d'Orpea se sont récemment expliqués dans le bureau de Brigitte Bourguignon. La ministre déléguée à l'Autonomie a annoncé une double enquête.

Yannick Jadot rappelle les différents déplacements récents du fondateur d'Orpea "en Belgique et maintenant à Monaco." Puis le candidat ajoute : "Alors que ces établissements bénéficient de subventions publiques." Face à ces problématiques, il conclut par la suite sur ses propositions : "J'interdirais tout nouvel établissement privé à but lucratif."

Le candidat EELV annonce alors sa volonté de mettre en place "enfin en place une grande politique de la dépendance qui mettra entre 8 et 9 personnels soignants pour 10 pensionnaires." "On doit prendre soin de nos aînés", affirme-t-il. "On ne peut pas rester dans un tel niveau de maltraitance et de cynisme libéral", conclut Yannick Jadot au micro de RTL.