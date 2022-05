INVITÉ RTL - Accord LFI / PS : Cambadélis "ne voit pas ce que les Français vont gagner"

"Olivier Faure estime qu'il faut tenter de sauver coûte que coûte une partie des élus socialistes quitte à manger son chapeau sur le plan programmatique." Invité de RTL Midi, Jean-Christophe Cambadélis s'est montré très réticent quant à un éventuel accord entre La France insoumise et le Parti socialiste pour les législatives des 12 et 19 juin prochains.

L'ancien cadre du PS a donc directement attaqué l'actuel premier secrétaire et avoué ne pas voir "ce que les Français vont gagner dans cette affaire". L'accord n'est toutefois pas encore acté, contrairement à celui entre LFI et EELV ce lundi 2 mai. Les deux forces politiques, qui ont respectivement récolté 21,95% et 4,63% au premier tour de la présidentielle, souhaitent désormais rallier le Parti socialiste (1,75% des voix) à leur nouvelle force d'opposition de gauche.

Mais cette éventualité divise au sein du PS. Ce lundi matin, Stéphane Le Foll, maire PS du Mans, fustigeait "ceux qui suivent sans réfléchir". Il a été rejoint par Jean-Christophe Cambadélis qui redoute l'après-législatives. "Au fond, tout ça ne permettra pas de gagner les législatives, ça va faire fuir nos électeurs plutôt réformistes vers Emmanuel Macron et ça permettra à Jean-Luc Mélenchon de se déclarer patron de l'opposition, c'est son objectif", a-t-il déploré.