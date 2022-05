Législatives 2022 : Eric Zemmour ne devrait pas être candidat

Après son score décevant à la présidentielle, les législatives sont un scrutin encore plus risqué pour son mouvement Reconquête! qui n'a aucune implantation locale. Malgré tout, plusieurs centaines de candidats ont déjà été désignés, mais leur chef ne devrait pas y aller. Officiellement, la décision n'est pas prise, mais c'est bien la direction dans laquelle se dirigerait Éric Zemmour : il devrait l'annoncer dans les tous prochains jours.

"Il serait compliqué de se relever après deux défaites consécutives", reconnait un proche. Et on le sait, ces élections législatives s'apparentent à une mission impossible pour son jeune parti peu ou pas implanté localement avec un faible score au premier tour et sans dynamique.

Certains prédisent même un fiasco, à tel point que personne parmi les figures de Reconquête! ne se bouscule pour descendre dans l'arène. Mis à part le jeune Stanislas Rigault, au sein du bureau exécutif, ni Guillaume Peltier ni Marion Maréchal ne brûlent d'envie d'être candidats. "Il y aura des généraux qui iront au combat, et d'autres qui iront soutenir les soldats en s'impliquant autrement dans la campagne" prédit un cadre, et puis, "pas besoin des députés pour continuer à exister", affirme-t-il.

Au total, près de 550 candidatures ont déjà été validées la semaine dernière et seront dévoilées d'ici à samedi, avant d'arbitrer le sort des ténors d'ici à dix jours.