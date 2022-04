Présidentielle 2022 : comment Marine Le Pen tente de récupérer les électeurs de gauche à travers la question des institutions

Marine Le Pen va encore faire des appels de phares aux électeurs du leader insoumis Jean-Luc Mélenchon lors de la conférence de presse qu'elle tiendra à 14h30 à Paris sur le thème de la démocratie et de l'exercice du pouvoir. La candidate du Rassemblement national va rappeler qu'elle a des points communs avec le candidat de la France Insoumise sur le volet des institutions.

L'ancienne présidente du Front national aussi veut instaurer un RIC, référendum d'initiative citoyenne, et elle est aussi favorable à la proportionnelle pour les élections législatives. Mais le but de la candidate, c'est surtout de tenter de rassurer, de montrer qu'avec elle, "la démocratie ne va pas s'effondrer" dixit un cadre.

La candidate veut même en faire un argument "anti-macron". "Il a été très borderline sur la démocratie" lâche un élu, "voyez le conseil de défense pendant le covid", a-t-il ajouté. Le camp Le Pen a retenu un chiffre : 70% des Français trouvent Emmanuel Maçon autoritaire, selon une étude de l'Ifop. "Du pain béni pour nous" jure un élu, "on va montrer que le danger pour la démocrate, c'est lui".

Marine Le Pen tente ainsi de battre en brèche le procès en autoritarisme en le retournant contre son adversaire.