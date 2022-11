INFO RTL - Réforme des retraites : vers un âge de départ repoussé à 65 ans

Faire passer l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 65 ans, la proposition divise la classe politique, et pourtant c'est bien la piste privilégiée par le gouvernement. Selon les informations du service politique de RTL, c'est une des mesures phares que devrait présenter Elisabeth Borne aux Français d'ici 15 jours.

Malgré les concertations ouvertes avec les partenaires sociaux depuis le mois de septembre c'est donc un retour à la promesse initiale d'Emmanuel Macron pendant sa campagne qui serait privilégié. Interrogé sur le sujet sur France 2 le 26 octobre, le chef de l'Etat avait confirmé sa volonté de reformer les retraites tout en ouvrant la voie à des négociations sur l'âge de départ. "Quitte à mettre tout le monde dans la rue, autant pousser le curseur au maximum", assume un poids lourd de l'exécutif à RTL.

La réforme présentée par Borne "entre le 10 et le 20 décembre"

Selon nos informations, la réforme des retraites sera présentée en personne par Elisabeth Borne "entre le 10 et le 20 décembre" avant d'être transmise au Conseil d'État dans la foulée. Objectif pour la cheffe du gouvernement : faire une présentation plus simple et plus didactique que celle qui avait été faite par Edouard Philippe en décembre 2019. "Objectivement, la réforme de l'époque était plus compliquée que celle d'aujourd'hui", tente de se rassurer un ministre optimiste.

Après s'être invité dans les discussions des Français à Noël, le texte devrait être officiellement déposé en Conseil des ministres au tout début de l'année 2023 puis être débattu au Parlement dans la foulée.

Si le véhicule législatif (projet de loi de financement de la sécurité sociale ou texte dédié) n'a pas encore été arrêté, l'entourage d'Elisabeth Borne prévient : en cas d'obstruction parlementaire la Première ministre n'hésitera pas à dégainer à nouveau l'article 49.3 de la Constitution qui lui permet de faire adopter sa réforme sans vote. Une réforme jugée prioritaire par l'exécutif.

