INFO RTL - Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand va déposer ses parrainages pour le congrès LR

C'est l'information RTL du jour en politique : Xavier Bertrand va déposer ses parrainages pour le congrès des Républicains en vue de l'élection présidentielle 2022 ce mercredi 27 octobre. Ses lieutenants ont rendez-vous à 15h30 au siège de LR pour remettre les précieux parrainages d'élus. Il en fallait 250. Le président du conseil régional des Hauts-de-France en a réuni 500.

Des élus LR ont signé pour lui bien sûr, mais aussi des centristes de l'UDI et des maires non encartés. Il fallait couvrir au moins 30 départements : Xavier Bertrand a des soutiens dans une soixantaine, sur deux tiers du territoire donc, histoire de montrer le maillage territorial du dernier arrivé dans la course.

Pour rappel, l'homme de 56 ans est entré dans le jeu du congrès il y a deux semaines seulement. La moisson a été fructueuse et rapide. 500, le nombre est symbolique. Cela signifie pour lui qu'il est déjà prêt pour la Présidentielle.