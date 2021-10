Présidentielle 2022 : Marine Le Pen convoite l'électorat féminin

Marine Le Pen veut parler des femmes, "un terrain sur lequel Zemmour ne peut pas venir" explique un de ses proches. La garde rapprochée de la candidate peut vous citer de tête certains passages du livre d'Éric Zemmour, pour mieux torpiller le toujours pas candidat.

Cet extrait par exemple : "Les femmes sont le but et le butin de tout homme doué qui aspire à grimper dans la société". Ou bien ce passage sur l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York en 2011 décrite comme "une castration de tous les hommes français". Objectif du RN : montrer ses divergences avec le polémiste sur la place des femmes.

Marine Le Pen veut s'intéresser aux sages-femmes, ou se pencher sur le problème des "déserts gynécologiques", en clair la fermeture de maternités. Jusqu'ici, quand Marine Le Pen parlait des femmes, c'était surtout pour attaquer l'islamisme. Il faut croire qu'Éric Zemmour l'incite à bouger. "Les femmes, c'est une minorité qui est majoritaire en France", explique un de ses conseillers. Majoritaire dans les urnes aussi puisque 52,3% des électeurs sont des électrices.