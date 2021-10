Présidentielle 2022 : pourquoi les débats entre les candidats LR s'annoncent cruciaux

Et dire qu'il y a quelques semaines l'ambiance chez LR c'était : "On ne veut pas mettre en scène des différences et des affrontements comme en 2016". Puis la droite est passée à : "Allez, 2 débats"... voire 3 et certains disent pourquoi pas 4 car les médias se bousculent pour en avoir. Le comité d'organisation du congrès va trancher ce mercredi matin. L'idée, c'est de débattre après le 4 novembre, une fois que les candidats le seront pour de bon, avec leurs 250 parrainages d'élus.

L'autre critère c'est au moins un débat avant le 16 novembre, date limite pour adhérer à LR et ainsi voter au congrès. Les candidats vont chercher "l'effet Fillon", celui dans la primaire, pas l'effet Fillon qui rime avec explosion à cause des affaires. "L'effet Fillon" de la primaire, c'est un candidat sous les radars, derrière Juppé, Sarkozy, Le Maire, qui cartonne dans les débats et gagne l'élection.

L'équipe de Valérie Pécresse le dit : les débats c'est "crucial" car "elle a les idées, pendant que Bertrand a les sondages et Barnier le parti". Pour Michel Barnier, ce sera l'occasion de gagner en notoriété. Mardi 19 octobre, il a plaidé auprès de ses rivaux pour que ce soit "bienveillant". Les pro-Bertrand espèrent aussi éviter le pugilat car "l'idée c'est de gouverner ensemble".