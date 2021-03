publié le 17/03/2021 à 05:05

Selon une étude de l'Institut Sapiens, le télétravail rend les salariés plus efficaces. Selon le think tank, les employés travaillant à distance auraient augmenté leur productivité de 22% lors des périodes confinement. Selon les auteurs de l'étude, ce chiffre est tiré d'une étude du cabinet Kronos sur le télétravail datant de 2016, mais toujours d'actualité. Selon Erwann Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, "notre laboratoire travaille de son côté sur une modélisation par rapport au premier confinement. Dans ses premières estimations, il est à 23% de hausse de la productivité, ce qui recoupe le chiffre de Kronos. Pour nous, cette donnée est donc totalement pertinente, même quatre ans après".

Selon l'étude, l'augmentation de la productivité serait dû à la réduction des "distractions et perturbations" comme les pauses-café, les longues pauses déjeuner, les réunions ou les bruits environnants. Par ailleurs, le temps de trajet économisé entre le domicile et le lieu de travail s'est transformé en temps d'activité ou en temps de sommeil, permettant ainsi aux employés d'être en meilleure forme. De plus, le travail à distance permettrait d’augmenter la motivation et la responsabilisation des salariés qui ont par ailleurs une meilleure gestion de leur emploi du temps.

L'étude révèle notamment que le télétravail a eu des conséquences bénéfiques sur l'économie car cela permet aux entreprises de poursuivre leur activité avec des gains de productivité. En 2020, le télétravail aurait permis de sauvegarder entre 216 et 230 milliards d'euros de produit intérieur brut (PIB). La fourchette se situerait entre 167 et 173 milliards de PIB lors du premier confinement, et entre 49 et 57 milliards lors du second, en novembre dernier.