Deux présidents de région et un maire de grande ville partent en guerre contre le déremboursement de l'homéopathie. Gérard Collomb, Laurent Wauquiez et Xavier Bertrand, lui-même ancien ministre de la Santé. Pourquoi montent-ils au créneau ?

Pour une raison tout à fait évidente : l’emploi. Je rappelle que Boiron, le leader français de l’homéopathie est basé dans l’agglomération lyonnaise en région Auvergne-Rhône-Alpes donc chez Gérard Collomb et Laurent Wauquiez. Chez eux ce sont 1.300 emplois qui sont concernés. Au total, ce sont 4.000 emplois.

Xavier Bertrand, lui, va plus loin. D'abord, il rappelle qu'en tant qu'ancien ministre de la Santé, il a eu à dérembourser lorsqu'il était jeune ministre et qu'il s'y est ensuite opposé. Bertrand estime qu’en plus de l’emploi (il a aussi une usine Boiron dans sa région, en Picardie) et de la liberté de choix, il y a un problème de pouvoir d’achat.

Un remboursement de 15% ?

Lorsqu’on dérembourse un médicament son taux de TVA passe de 2,1% à 10%, ça fait une homéopathie bien plus chère. Sans que cela devienne une médecine de riche, ça veut dire que les adeptes de l’homéopathie devront mettre un peu plus la main au porte-monnaie. Xavier Bertrand pense que plutôt que de dérembourser totalement, il faudrait rembourser les granules à hauteur de 15% et non plus 30% comme aujourd’hui.

Ce serait une solution intermédiaire, histoire de ne froisser personne. Alors c'est vrai que l’emploi, le pouvoir d’achat, la liberté de choix, tout ça est tout à fait juste et se défend. Mais est-ce que ce sont les vraies questions de ce dossier ?

Ce que je veux dire d'abord c’est que si aujourd’hui le dossier du déremboursement de l’homéopathie est sur la table, c’est parce que chaque année on cherche à rentrer dans les clous du PLFSS.

Boucler le budget de la Sécu

Ça vous parait barbare ce que je raconte ? C’est tout simple : chaque année le gouvernement se demande comment il va boucler le budget de la Sécu, le PLFSS : le projet de loi de Finances de la Sécurité sociale. C’est ça l’histoire, comment trouver des sous ? Où allons nous faire des économies ?



Alors, je ne dis pas que la question budgétaire est secondaire, tout comme la question de l’emploi qui à mes yeux est cruciale. Mais dans ce dossier, il y a beaucoup d'autres questions à se poser : Est ce que l’homéopathie soigne vraiment ? Est ce que c’est du confort ? Est ce que c’est utile ?



L'autorité de santé y a déjà répondu : "Les médicaments homéopathiques n'ont pas démontré scientifiquement une efficacité suffisante pour justifier d'un remboursement".

Ça mérite un débat politique et stratégique !





Pour moi c’est un sujet qui n’est pas facile à trancher, parce que comme beaucoup de gens je suis amenée à utiliser l'homéopathie, sans savoir si elle a de réelles vertus médicales ou si c'est seulement un effet placebo.



Mais la question vers laquelle il faut se projeter : est-ce qu'à l’heure où la population vieillit, ou il y a de plus en plus de maladies chroniques, est ce qu’il vaut mieux dérembourser des médicaments dont on n’est pas sur de leur effet ? Ou mettre le paquet sur des médicaments innovants dont on est sur ?



Dans les 3 années à venir il va y avoir 25 innovations majeures qui vont bouleverser l'univers de la santé, et donc coûter beaucoup d'argent. Dans un système qui a du mal à s’équilibrer il faut se poser les bonnes questions... Ça mérite un débat politique et stratégique !