Hervé Juvin, eurodéputé RN, condamné pour violences conjugales

L'eurodéputé Rassemblement national Hervé Juvin a été condamné à 10.000 euros d'amende en appel le 14 octobre pour violences sur son épouse, selon des sources judiciaires qui ont confirmé une information du magazine L'Obs. L'élu n'est pas adhérent au RN, mais son nouveau président Jordan Bardella lui a demandé de quitter les groupes RN auxquels il appartient, au Parlement européen, et à la région Pays de la Loire, où il est élu comme conseiller depuis 2021, a indiqué le parti.

Hervé Juvin, 66 ans et chantre d'une écologie identitaire et civilisationnelle, est un ancien conseiller de Raymond Barre, devenu proche idéologiquement des théoriciens de la Nouvelle Droite. Pendant la campagne présidentielle de 2022, Marine Le Pen en avait fait son potentiel ministre de l'Écologie. En août 2022, le conseiller régional, longtemps homme d'affaires et essayiste respecté, s'était rendu en Syrie, avec d'autres membres du RN, pour rencontrer le président syrien Bachar el-Assad. Durant la crise sanitaire du Covid, il a régulièrement été épinglé pour ses positions anti-vaccin.

La révélation de cette condamnation intervient en plein changement de gouvernance au sein du RN, qui provoque quelques remous, et alors que le parti est englué dans la polémique frappant un de ses députés, auteur d'une interpellation jugée raciste dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info