Propos jugés racistes à l'Assemblée : le député RN Grégoire de Fournas exclu 15 jours de l'hémicycle

La sanction est tombée. Le bureau de l'Assemblée nationale a finalement décidé de demander la suspension temporaire du député du Rassemblement national Grégoire de Fournas après ses propos jugés racistes lancés dans l'hémicycle en pleine séance de questions au gouvernement jeudi 3 novembre. L'instance, qui a auditionné le mis en cause ce vendredi, a décidé à l'unanimité, sans les votes de ses membres RN, d'appliquer la sanction la plus lourde parmi ses peines disciplinaires : la censure avec exclusion temporaire. La mesure a été entérinée par un vote à l'Assemblée.

Cette disposition prévoit "la privation, pendant deux mois, de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée au député", ainsi que "l'interdiction de prendre part au travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le Palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quinzième jours de séance qui suit celui où la peine a été prononcée". En cas de récidive, Grégoire de Fournas pourrait cette fois être exclu pour trente jours de séance.

Le bureau de l'Assemblée, la plus haute instance collégiale de l'institution, s'est réuni pendant près de deux heures vendredi, en présence notamment de la présidente de la chambre, Yaël Braun-Pivet, et de ses six vice-présidents, dont deux sont issus du RN. Grégoire de Fournas a pu défendre sa position devant les 22 membres de l'instance, accompagné par la présidente du RN Marine Le Pen. Cela n'a pas empêché le bureau de s'accorder sur la peine la plus lourde. Nupes et majorité présidentielle avaient plaidé jeudi en ce sens, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, LFI et Les Verts appelant également à la démission du député RN.

Jeudi, Grégoire de Fournas avait lancé un "Qu'il retourne en Afrique" pendant une question au gouvernement de l'élu Insoumis Carlos Martens Bilongo sur le "drame de l'immigration clandestine". Le RN assure que son député parlait du "bateau" humanitaire Ocean Viking, mentionné plus tôt par Carlos Martens Bilongo, et en "aucun cas" du député, élu noir du Val-d'Oise. "Ma personne a été attaquée mais aussi les personnes qui me ressemblent. Des millions de Français ont été attaqués hier. En 2022, nous ne devons pas laisser place à ces idées", a affirmé Carlos Martens Bilongo ce jeudi lors d'un rassemblement de soutien organisé à proximité de l'Assemblée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info