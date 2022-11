INVITÉ RTL - Présidentielle 2027 : la candidature de Marine Le Pen "relève de l'évidence", selon Jordan Bardella

Ce samedi 5 novembre, Jordan Bardella a été largement élu numéro un du Rassemblement national avec près de 85% des suffrages contre Louis Aliot, maire de Perpignan. À 27 ans, il devient le troisième président du parti d'extrême droite en 50 ans d'existence et le premier à ne pas porter le patronyme Le Pen.

"Il y a deux femmes qui ont compté pour moi : ma mère et Marine Le Pen", a-t-il déclaré lors de son discours samedi. Invité de RTL ce lundi 7 novembre, Jordan Bardella a affirmé que Marine Le Pen "continue plus que jamais le combat politique". "Quand on a la légitimité, la popularité, la notoriété de Marine Le Pen, pour moi, sa candidature à l'élection 2027 relève de l'évidence. Je ne parle pas à sa place, mais à titre personnel, je la souhaite", a-t-il ajouté.

"Nous avons obtenu avec Marine Le Pen, des résultats qu'on n'avait jamais obtenus dans l'histoire de notre mouvement. Si elle m'a confié des responsabilités depuis 3 ans c'est parce qu'entre nous, il y a une vraie continuité idéologique. J'entends poursuivre le chemin qu'elle a engagé", ajoute le nouveau président du RN.

