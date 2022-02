Présidentielle 2022 : Rousseau veut revoir le système de parrainages, sauf pour Zemmour et Le Pen

À moins d'une semaine de la fin des parrainages, des candidats pourtant bien placés dans les sondages n'ont pas encore obtenu les 500 signatures requises pour se présenter à l'élection. Sandrine Rousseau, ancienne candidate à la primaire des Verts et soutien de Yannick Jadot, s'est exprimée sur le plateau des 4 Vérités sur France 2 sur la question délicate des parrainages.

Elle a affirmé qu'il "faudrait revoir ce système de parrainages". Elle a rappelé que c'était un "psychodrame à chaque élection" et qu'il faudrait "les rendre anonymes" et créer "des parrainages citoyens".

"Je suis pour aider les personnes qui sont dans un cadre républicain, je sors Éric Zemmour et Marine Le Pen de ce cadre républicain", lance-t-elle. Une déclaration qui a fait réagir l'extrême droite. Gilbert Collard, soutien de Éric Zemmour, a écrit sur Twitter "mais qui peut encadrer Sandrine Rousseau ?"

Tandis que Yannick Jadot a obtenu ses 500 parrainages, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira sont encore en difficulté. Ils ont d'ailleurs lancé des appels aux maires et aux élus qui ont jusqu'au 4 mars prochain pour apporter leur parrainage.