INVITÉE RTL - Guerre en Ukraine : des "hausses de prix" sont à prévoir selon la FNSEA

La guerre est donc déclarée en Ukraine et il pourrait y avoir des conséquences économiques chez nous en France. L'Ukraine est un très gros producteur de blé. Va-t-on vers une augmentation des prix inévitable dans les mois à venir ? "Indéniablement ce qui se passe aujourd'hui est très préoccupant à divers titres", dit sur RTL ce jeudi Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA.

"Pour nous agriculteurs, ça nous rappelle 2014, les sanctions contre la Russie et la riposte de Vladimir Poutine", dit-elle. "Chez nous déjà la nuit dernière, il y a eu une augmentation de la cotation du blé, du maïs, etc. +6%. Le fait que ces deux pays soient concernés très directement va impacter le marché mondial, donc ça risque de créer des manques et donc des hausses de prix", ajoute Christiane Lambert.

De combien sera la proportion de l'augmentation ? "Dans une baguette de pain, la part de blé est très faible. Par contre pour l'alimentation animale, déjà depuis un an, elle a augmenté de 20%. Les engrais ont augmenté de 79% en un an", alerte la présidente de la FNSEA. "On produit des engrais en France, mais avec du gaz russe. Il faut être capable de tenir tête en termes d'autonomie stratégique", selon elle.