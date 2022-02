Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron demande de "mettre immédiatement fin aux opérations militaires"

"La France condamne fermement la décision de la Russie de faire la guerre à l'Ukraine". Quelques heures après l'action militaire décidée dans la nuit du 23 au 24 février 2022 par Vladimir Poutine en Ukraine, Emmanuel Macron a appelé Moscou à stopper ses actions. Paris a demandé par la voie d'un communiqué à Moscou de "mettre immédiatement fin à ses opérations militaires".

"La France est solidaire de l'Ukraine. Elle se tient aux côtés des Ukrainiens et agit avec ses partenaires et alliés pour que cesse la guerre", a ajouté le chef de l'État dans deux tweets. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé dans une déclaration surprise à la télévision une opération militaire pour, selon lui, défendre les séparatistes de l'est de l'Ukraine. "Nous nous efforcerons d'arriver à une démilitarisation et une dénazification de l'Ukraine", a-t-il dit, promettant de conduire "au tribunal ceux qui ont commis de nombreux crimes, responsables de l'effusion de sang de civils, notamment des citoyens russes".

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba a annoncé le début d'une "invasion de grande ampleur de la Russie". Cette opération vise à "détruire l'État ukrainien, s'emparer de son territoire par la force et établir une occupation", a renchéri son ministère. L'armée russe, qui dit viser les sites militaires ukrainiens avec des "armes de haute précision", a affirmé avoir détruit les systèmes de défense anti-aérienne et mis "hors service" les bases aériennes de l'Ukraine. L'armée ukrainienne a elle affirmé avoir abattu dans l'est du pays cinq avions et un hélicoptère de l'armée russe.

Le président américain Joe Biden a aussitôt dénoncé une "attaque injustifiée" qui provoquera "des souffrances et pertes de vies humaines". Le chef de l'Otan Jens Stoltenberg a condamné une "attaque téméraire et non provoquée" par la Russie. À l'ONU, l'Ukraine a demandé à la Russie de "mettre un terme à la guerre", tandis que la France dénonçait le "mépris" de la Russie à l'égard des Nations unies. Le chancelier allemand Olaf Scholz a dénoncé de son côté "une violation éclatante" du droit international, tandis que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est engagée à demander à Moscou de "rendre des comptes".

Pour le Premier ministre britannique Boris Johnson, le président russe a choisi la voie de l'effusion de sang". L'attaque russe de l'Ukraine "secoue les fondations de l'ordre international", a dénoncé à son tour le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Le Premier ministre italien Mario Draghi a qualifié l'attaque d'"injustifiée et injustifiable", assurant que l'Union européenne et l'Otan travaillaient à une réponse immédiate. La Finlande et la Suède, non membres de l'Otan mais voisins de la Russie, ont condamné l'attaque de Moscou, dénonçant séparément "une attaque contre l'ordre de sécurité européen".