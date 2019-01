publié le 11/01/2019 à 09:58

Le grand débat national bat déjà de l'aile. 70% des Français pensent que la grande concertation nationale, qui doit débuter le 15 janvier, ne sera pas utile au pays, selon un sondage Odoxa pour Le Figaro.



Selon Alain Duhamel, les Français sont trop durs avec cette concertation. "On est en train de juger un objet nouveau qu'on ne connaît pas du tout et dont on ignore les contours", dit-il. En effet, "on ne sait pas encore ni comment il sera organisé, ni qui en aura la responsabilité, ni quel sera le champ exact des questions qui pourront y être soulevées, encore moins des réponses qui sont susceptibles d'y être données".

Pour Éric Zemmour, "ce grand débat est peut-être la compensation inconsciente de la campagne présidentielle". "On n'a pas parlé du fond [...], on a parlé des costumes de Fillon" pendant cette campagne, estime-t-il. "Il n'y a pas eu de campagne présidentielle, on a eu ce que j'appelle un putsch médiatico-judiciaire contre Fillon qui a kidnappé la campagne présidentielle". Ce grand débat national peut ainsi se voir comme un "besoin de s'exprimer sur les vraies questions que se pose le pays depuis des années".