publié le 11/12/2018 à 17:10

L'affaire Fillon se poursuit. Marc Ladreit de Lacharrière a été condamné ce mardi 11 décembre à huit mois de prison avec sursis et 375.000 euros d'amende pour abus de biens sociaux, pour avoir accordé un emploi de complaisance à l'épouse de François Fillon, Penelope Fillon, à la Revue des deux Mondes.



La peine a été proposée par le Parquet national financier et homologuée par le tribunal de grande instance. L'homme d'affaires a accepté cette peine dans le cadre d'une procédure de "plaider-coupable", une CRPC c'est-à-dire une "comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité".

Ce "plaider-coupable" vient mettre à mal la défense du couple Fillon, qui depuis le début de l'affaire a toujours réfuté le caractère fictif des emplois de Penelope Fillon à l'Assemblée nationale et dans cette revue.

Les révélations du "Canard enchaîné" en janvier 2017

L'affaire Fillon débute avec les révélations du Canard enchaîné le 25 janvier 2017. Le journal écrit que l'épouse du candidat à l'élection présidentielle aurait été rémunérée environ 500.000 euros bruts pour un emploi d'assistante parlementaire de son mari, de 1998 à 2002 et en 2012, et de son suppléant, Marc Joulaud, de 2002 à 2007.



L'article précise aussi qu’entre mai 2012 et décembre 2013, Penelope Fillon aurait perçu 100.000 euros comme conseillère littéraire à la Revue des deux Mondes. Le jour même, le 25 janvier, le Parquet national financier (PNF) ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel de ces délits.



Quelques semaines plus tard, le PNF ouvre une information judiciaire, le 24 février 2017. François Fillon fait alors l'objet d'investigations des policiers de l'Office anticorruption (OCLCIFF).

Des preuves écrites du travail de sa femme

Aux débuts de l'enquête, en 2017, l'ancien Premier ministre explique que la justice obtiendra des preuves écrites du travail de son épouse avant de changer de version en septembre dernier.



L'ancien Premier ministre a été entendu le vendredi 7 septembre par les juges d'instruction, selon une source proche du dossier. Son épouse a également été entendue la veille, jeudi 6 septembre.



François Fillon a alors précisé que "le mode de fonctionnement de (son) épouse dans l'équipe était pour l'essentiel oral". Il a formulé ces déclarations, révélées dans Le Journal du dimanche du 16 septembre, auprès du juge d'instruction Serge Tournaire lors de cette audition.

Les enfants employés comme assistants parlementaires

Toujours selon le Canard enchaîné, deux enfants du couple Fillon, Marie et Charles Fillon auraient perçu 84.000 euros brut, pour des emplois d'assistants parlementaires quand François Fillon était sénateur, entre 2005 et 2007. Ils ont été placés sous le statut de témoin assisté, dans l'enquête.

François Fillon mis en examen

Le candidat de la droite à l'élection présidentielle est mis en examen notamment pour "détournement de fonds publics" et "complicité et recel d'abus de bien sociaux". François Fillon attend désormais les réquisitions du PNF et la décision des juges de le renvoyer ou non en correctionnelle au côté de son épouse et de son ancien suppléant parlementaire Marc Joulaud.



En juin dernier, Le Parisien révelait que l'instruction pourrait se terminer à l'automne.