publié le 10/01/2019 à 07:56

Le grand débat national lancé par Emmanuel Macron est un "objet politique très intéressant", selon Benjamin Griveaux. Invité à l'antenne de RTL ce jeudi 10 janvier, le porte-parole du gouvernement a défendu l’événement, en rappelant toutefois qu'il ne s'agit "pas d'un grand déballage".



"C'est la première fois que la Vème République va sortir de son cadre traditionnel (...) Le président de la République fera dans la lettre qu'il a évoqué lors de ses vœux (...) un rappel des thèmes qui sont ceux de ce grand débat", explique-t-il.

Quatre thèmes seront abordés : la transition écologique, la fiscalité et la dépense publique, la démocratie et l’organisation de l'État et des services publiques. Selon Benjamin Griveaux, ces thématiques sont centrales car elles répondent aux revendications des "gilets jaunes".

Le consensus entre les 'gilets jaunes' et le gouvernement : la baisse de la fiscalité Benjamin Griveaux Partager la citation





Le porte-parole du gouvernement rappelle que certains sujets ne seront pas concernés pas ce grand débat national. "L'IVG, la peine de mort et le mariage pour tous sont des sujets inscrits dans notre droit et conformes aux valeurs portées le président de la République. Il a porté un projet démocrate, humaniste et progressiste. Ces valeurs sont intangibles à nos yeux".



Quant à ceux qui voudraient les remettre en cause, Benjamin Griveaux rappelle qu'"ils ont les élections pour porter un projet politique". D'après lui, il existe "un consensus entre les 'gilets jaunes' et le gouvernement : la baisse de la fiscalité. Le tout est de savoir ce qu’on baisse".