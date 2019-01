et Camille Schmitt

publié le 11/01/2019 à 08:11

Le grand débat national n'inspire pas La France Insoumise. Il est "mort-né, puisqu'on [en] connaît déjà les réponses", a déclaré Manon Aubry, la tête de liste de la France Insoumise aux élections européennes, sur RTL ce vendredi 11 janvier.



"Je ne vois pas les raisons d'y participer", "sauf si on nous dit que le gouvernement est prêt à discuter du rétablissement de l'ISF", a-t-elle déclaré.

Ce mouvement s'arrêtera "quand la lutte contre les inégalités et la lutte contre l'injustice fiscale deviendra une priorité du gouvernement", a déclaré Manon Aubry. Plus concrètement, la tête de liste LFI aux européennes estime qu'une fin des "gilets jaunes" sera envisageable quand "l'ISF sera rétabli, quand on refera de l'impôt un outil de redistribution des richesses".

"Les riches doivent payer plus que les plus pauvres et doivent payer leur juste part d'impôt. Je pense que la direction prise par la politique gouvernementale aujourd'hui est très dangereuse", a martelé l'ancienne porte-parole de l'ONG Oxfam France.