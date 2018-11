"Gilets jaunes" : une manifestation "forcément à risque" pour Alain Duhamel

publié le 21/11/2018 à 19:20

La manifestation des "gilets jaunes" est-elle réellement dangereuse ? Nier qu'elle soit à risque est soit de l'inconscience soit de la mauvaise foi et le gouvernement n'est pas innocent dans cette affaire. Annoncer de la sévérité, parler de radicalisation permet de dissuader les manifestants et d'écorner l'image des "gilets jaunes".



C'est une manifestation qui veut être importante, de masse mais sans organisation, sans leader, sans porte-parole elle est forcément à risque. Dans le passé, les manifestations politiques ou de masse étaient encadrées, même lorsqu'il s'agissait de manifestations de la société civile.



Pourquoi ne pas interdire cette manifestation ? Parce que le droit de manifester fait partie des droits démocratiques, que tout le monde y tient et que ça a son utilité entre les élections parce que c'est bien plus significatif des sentiments de la population que n'importe quel sondage. Tout le monde court des risques dans cette affaire : selon son influence, cette manifestation réussit ou échoue. Selon les violences, elle garde une bonne image ou elle la perd.

Il y a une compétition générale pour récupérer les "gilets jaunes". On peut dire que le mouvement a trouvé, sans le chercher, un parrain, une marraine et un nouvel ami : le parrain est Jean-Luc Mélenchon, la marraine Marine Le Pen et le nouvel ami est le parti des républicains, qui prend des précautions mais va dans le même sens. Le gouvernement se trouve dans une alternative redoutable : où bien cela se passe mal et il y a des violences ou elle se passe bien et tout le monde dira qu'elle est affaiblie.