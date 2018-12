publié le 16/12/2018 à 15:13

"Si on regarde les revendications des 'gilets jaunes', on s'aperçoit que 70% d'entre elles étaient dans mon programme". Jean-Luc Mélenchon estime que le mouvement lui "donne entièrement raison".



Lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 16 décembre, le leader de la France insoumise cite notamment le "référendum d'initiative citoyenne" ou "l'impôt sur la fortune". "C'est exactement ce qu'il y a dans mon programme", a-t-il insisté assurant que son but n'était "pas de récupérer mais d'être récupéré".

Jean-Luc Mélenchon a émis de sérieux "doutes" sur de récents sondages indiquant que Marine Le Pen, la cheffe du Rassemblement national, profite davantage du mouvement que lui. Ce mouvement "est un processus de révolution citoyenne", "une révolte des peuples contre un ordre injuste", qui ne "peut pas recevoir de consignes" car "par définition les révolutions n'appartiennent à personne", a-t-il ajouté.

Dissolution de l'Assemblée

Concernant le net recul de la mobilisation samedi, le chef de La France insoumise a observé que "monter quatre semaines de suite à Paris, ça coûte des sous". Ajouté au "froid de canard" et aux "événements de Strasbourg", théâtre d'un attentat mardi, Jean-Luc Mélenchon a estimé que "le contexte a pesé sur la forme de la mobilisation, mais pas sur le fond".



Se refusant à tout pronostic sur la suite du mouvement, le député des Bouches-du-Rhône a confirmé qu'il continuait, lui, à demander la dissolution de l'Assemblée nationale. "Des milliers de gens crient 'Macron démission' et ne reconnaissent pas la légitimité du président", a-t-il également estimé. Pour lui, "le grand débat organisé par Emmanuel Macron ne va donner que du bla bla".

Selon le leader des Insoumis, "tout ce que le président de la République a annoncé l'autre (lundi) soir marche à clopin-clopant et ne fonctionne pas", citant les 100 euros de plus pour ceux qui gagnent le Smic, la CSG pour certains retraités ou la prime défiscalisée exceptionnelle versée par les entreprises volontaires à leurs salariés.



"On se croirait sous l'ancien régime, a-t-il fustigé. Le roi à tout bout de champ convoquait les nobles et les curés pour leur dire: 'écoutez, faites quelque chose, on va mourir'. Et les autres disaient 'oui, oui, bon on verra' et ils donnaient une petite pincée et ça s'est très mal fini. Là c'est pareil."