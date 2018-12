VIDÉO - Édouard Philippe applaudi par Jean-Luc Mélenchon à l'Assemblée nationale

publié le 13/12/2018 à 12:57

La séquence est assez rare pour être soulignée. Jean-Luc Mélenchon et d'autres députés de la France insoumise ont chaleureusement applaudi le Premier ministre Édouard Philippe mercredi 12 décembre, à l'Assemblée. Mieux encore, ils ont participé à la standing ovation réservée par tous les élus au locataire de Matignon.



Celle-ci faisait suite à la réponse du Premier ministre en direction de Jean-Luc Mélenchon. Le député des Bouches-du-Rhône avait expliqué qu'à la suite de l'attaque de Strasbourg, lui et ses collègues "ne feraient pas un drame" si le débat autour de la motion de censure du gouvernement était reporté.



"Je veux dire que le Premier ministre, le gouvernement est à la disposition de l'Assemblée et ce débat (sur la motion de censure) aura lieu quand l'Assemblée le souhaitera", lui a répondu Édouard Philippe. "Et il aura lieu pleinement et nous pourrons exprimer nos désaccords, parce que fondamentalement Monsieur Mélenchon nous sommes d'accord pour défendre la République et pour défendre la démocratie", a ajouté le chef du gouvernement, déclenchant la salve d'applaudissements.

.@EPhilippePM applaudi par @JLMelenchon sur le calendrier de la motion de censure : "Nous pourrons exprimer nos désaccords parce que, fondamentalement M. Mélenchon, nous sommes d'accord pour défendre la République et la démocratie."#DirectAN #QAG pic.twitter.com/lqXDsHciN2 — LCP (@LCP) 12 décembre 2018

Il ne faut pas qu'il y ait de récupération politicienne de ce moment Jean-Luc Mélenchon Partager la citation





Dans sa question, Jean-Luc Mélenchon avait évoqué l'attaque de Strasbourg et fait part de "la totale solidarité des Insoumis dans la traque que vous avez entreprise pour capturer l'assassin". Avant d'ajouter : "Nous sommes certains que vous avez fait et que vous faites pour le mieux dans les circonstances que nous connaissons. Cette circonstance nous fait devoir à tous. Il ne faut pas qu'il y ait de récupération politicienne de ce moment".

#Strasbourg : la République n'est pas à la merci d'un assassin. pic.twitter.com/eYkhWOFNl8 — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 12 décembre 2018