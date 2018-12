publié le 16/12/2018 à 12:25

Jean-Luc Mélenchon ne change pas de cap. Après un cinquième acte de mobilisation des "gilets jaunes" en net recul, le leader de la France insoumise défend corps et âme le mouvement citoyen. "Je pense que le contexte a pesé sur la forme de la mobilisation, mais pas sur le fond", dit-il ce dimanche 16 décembre lors du Grand Jury.



C'est pourquoi, dans ce contexte politique tendu, le député des Bouches-du-Rhône appelle une nouvelle fois à la dissolution de l'Assemblée nationale. "En démocratie, on vote, lance-t-il. Voilà pourquoi j'appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale. Mon devoir, comme démocrate et républicain, c'est de proposer des issues républicaines".

Définissant le mouvement des "gilets jaunes" comme une "révolte des peuples contre un ordre injuste", Jean-Luc Mélenchon assure que les manifestants ne peuvent "recevoir de consignes". "Par définition, les révolutions n'appartiennent à personne", enchaîne l'élu.

